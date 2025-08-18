Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Политика

Новые кадры пополнили Омский районный и Арбитражный суды.

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о назначении нескольких судей в суды Омской области.

Согласно документу, судьей Омского районного суда стала Дарья Хабарова. Помимо этого, должности судей Арбитражного суда Омской области заняли Дмитрий Королев и Никита Черемушников.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин вернул Владимира Коршуна на пост председателя Большеуковского районного суда.

Мария Филимонова
·Политика

Новые кадры пополнили Омский районный и Арбитражный суды.

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о назначении нескольких судей в суды Омской области.

Согласно документу, судьей Омского районного суда стала Дарья Хабарова. Помимо этого, должности судей Арбитражного суда Омской области заняли Дмитрий Королев и Никита Черемушников.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин вернул Владимира Коршуна на пост председателя Большеуковского районного суда.

Мария Филимонова