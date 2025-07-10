Владимир Коршун возвращается на пост председателя Большеуковского районного суда.
Вчера, 9 июля, президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о назначении судей, включая региональные суды Омской области.
Среди назначений особое внимание уделяется возвращению на прежнюю должность Владимира Коршуна, который снова займет пост председателя Большеуковского районного суда. Свою карьеру судья начинал в сентябре 2013 года на должности мирового судьи участка № 40 Тарского судебного района. В ноябре 2017 года Коршун впервые возглавил Большеуковский районный суд, проработав на этом посту шесть лет. После истечения полномочий он продолжил исполнять обязанности судьи.
Другим судьей, назначенным указом, стал Владимир Витовский, получивший полномочия судьи Омского районного суда. Ранее, начиная с ноября 2021 года, он исполнял обязанности мирового судьи участка № 21 Омского судебного района.
Ранее сообщалось, что двое судей Омского арбитражного суда перешли на новые должности.