Дмитрий Дябин и Мария Губина теперь работают в Восьмом арбитражном апелляционном суде по указу президента.

В понедельник, 16 июня, в Арбитражном суде Омской области сообщили, что судьи Дмитрий Дябин и Мария Губина больше там не работают. По указу президента от 12 июня их перевели на новые должности - теперь они судьи Восьмого арбитражного апелляционного суда.

Мария Губина начала работу в суде в апреле 2021 года. Она занималась в основном делами о банкротстве - всего с ее участием рассмотрели более 2,5 тысячи таких дел.

В конце 2021 года судьей стал Дмитрий Дябин. За время работы он рассмотрел около 2,14 тысячи дел, большая часть из них тоже была связана с банкротством.

Напомним, что ранее по президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Вероники Баевой и Екатерины Чеповской на новые должности.