Хоккеист высоко оценил свой переход в «Автомобилист».

Бывший нападающий «Авангарда» Рид Буше, перешедший в екатеринбургский «Автомобилист», поделился своим мнением о предстоящем сезоне.

Форвард отметил, что сокомандники, тренеры и персонал были доброжелательны к нему. Буше высоко оценил город и арену, на которой ему предстоит играть ближайший год.

Хоккеист заявил, что с нетерпением ждет начала матчей и возможности сыграть в товарищеских встречах.

– Я буду очень рад снова играть в хоккей. Уже не терпится слетать на первые товарищеские игры. На самом деле я бы не хотел высказывать какие-то завышенные ожидания, чтобы избежать дополнительного давления. Нам сейчас это не нужно. У нас отличная команда, отличный состав, хороший тренер. Мы знаем, как играть в хоккей, знаем, к чему мы движемся. Надеюсь, это поможет нам в сезоне, – сказал Буше в видео, опубликованном на сайте «Автомобилиста».

В прошлом сезоне Буше сыграл за «ястребов» в 52 матчах, забросил 28 шайб и отдал 21 голевую передачу. В плей-офф американский форвард набрал еще 8 очков в 13 играх.

Всего в КХЛ нападающий провел 397 матчей. На его счету 201 гол и 158 результативных передач.

Напомним, что ранее сам легионер записал прощальное видео для фанатов омского «Авангарда».