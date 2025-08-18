Омск-Информ
К ночи столбик термометра опустится до +9 °C.
По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 18 августа, в Омске и Омской области температура воздуха установится в районе +18...+23 °C.
Ожидается облачная с прояснениями погода и дождь, в отдельных районах с грозой. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с. При грозе порывы достигнут 17 м/с. Ближе к ночи сильно похолодает. Столбик термометра опустится до +9...+14 °C. Местами продолжит лить небольшой дождь, возможен туман в отдельных районах.
Атмосферное давление будет расти.
Мария Филимонова
