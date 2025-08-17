Омск-Информ
·Происшествия

Непогода продержится до конца дня.

Обь-Иртышское УГМС и МЧС России по Омской области предупредили омичей об опасных погодных условиях. 

По данным специалистов, сегодня, 17 августа, до конца дня местами по Омской области ожидаются сильный ливень, град и гроза.

В связи с неблагоприятными погодными условиями МЧС России по Омской области предупреждает об опасности, которую несут в себе деревья, рекламные щиты и линии электропередачи. Парковать машины под подобными объектами во время сильного ветра также не стоит.

Олег Кипорук
