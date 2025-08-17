Если абоненты сами захотят отказаться от спама.

С 1 августа в России введены новые правила, предоставляющие абонентам мобильных операторов право отказаться от получения рекламных SMS-сообщений. А с 1 сентября гражданам также дадут возможность блокировать массовые звонки, осуществляемые операторами. Эти нововведения являются частью первого пакета мер по противодействию кибермошенничеству.

Как отмечается в телеграм-канале Минцифры развития России, подобные SMS-сообщения и звонки в основном используются мошенниками или для навязывания ненужных услуг.

Теперь пользователи смогут самостоятельно регулировать получение рекламы. Отказаться от рекламных рассылок можно, обратившись лично в офис оператора связи или оставив заявку на официальном сайте оператора. Блокировка должна быть выполнена оператором в течение суток после поступления заявления. Абоненты также смогут легко восстановить подписку на рекламные сообщения, если пожелают это сделать.