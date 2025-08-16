У молодого спортсмена похитили свыше 400 тысяч рублей. Клуб хочет провести курсы финансовой грамотности.

Очередной жертвой дистанционных мошенников стал молодой хоккеист из Омска, сообщили в региональном УМВД. Позавчера, 14 августа, спортсмен обратился с заявлением в городской отдел полиции № 1 (Левый берег), указав, что лишился более 400 тыс. рублей.

Хоккеист рассказал, что имеет представление о современных видах и способах кибермошенничества, однако все равно перевел деньги на так называемый безопасный счет.

– Афера началась со звонка «оператора сотовой связи»: для продления действия сим-карты требовалось сообщить код из СМС. Следующее сообщение информировало абонента, что код он продиктовал мошенникам, благодаря чему они получили доступ в его личный кабинет на портале «Госуслуги». В дальнейшем злоумышленники общались с молодым человеком от имени Центробанка, – приводит схему мошенничества омская полиция. – Чтобы защитить свои средства, хоккеисту дали простую инструкцию, которую он выполнил – осуществил несколько переводов по указанным ему абонентским номерам.

Спортсмен мог лишиться еще большей суммы денег, но от дальнейших переводов его отговорили родственники, которым он рассказал о странных звонках.

По факту мошенничества в крупном размере возбуждено уголовное дело. Сейчас проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, устанавливаются лица, причастные к этому преступлению.

Как удалось выяснить «Омск-информу», потерпевший является игроком системы «Авангарда», но не выступает за основную команду. Любопытно, что буквально накануне в интервью порталу «ВсеПроСпорт» гендиректор «Авангарда» Герман Чистяков говорил о планах провести для хоккеистов курсы финансовой грамотности. После истории с молодым игроком такие курсы, судя по всему, организуют.