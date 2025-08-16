Старинный образ Богородицы в 1993 году обители подарил Святейший Патриарх Алексий II.

Омская епархия сообщает о возвращении в Ачаирский Крестовый монастырь ее главной святыни – старинного образа Богородицы, изображенной в молении перед крестом Ее Божественного Сына. Икона почти 10 лет считалась безвозвратно утраченной.

Как рассказали в епархии, в 1993 году во время посещения Ачаирского монастыря Святейший Патриарх Алексий II благословил обитель небольшим старинным образом. Позже с него известным омским иконописцем Геннадием Адаевым был написан больших размеров список, дополненный изображением на полях святых угодников Божиих, покровителей Прииртышья и видом монастырских зданий.

– С 2015 года в честь образа было установлено общецерковное торжество – 15 августа н.ст. Однако первообраз чтимой святыни не был обнаружен в обители и в течение более 10 лет считался безвозвратно утраченным. Ныне, не без действия Промысла Божия, святыня вернулась в обитель ко дню монастырского торжества в честь изображенной на ней Хранительницы и Заступницы усердной рода христианского, – говорится в сообщении епархии.

Торжества по случаю возвращения в Ачаирский монастырь ее главной святыни возглавил митрополит Омский и Прииртышский Дионисий. Вместе с верующими он совершил крестный ход по территории обители и провел службу.