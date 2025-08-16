Канадский специалист не видел форварда в своей команде. Тому пришлось уйти.

Воспитанник омского хоккея, лидер «Авангарда» Владимир Ткачев, имевший действующий 5-летний контракт с «ястребами», действительно ушел из-за позиции главного тренера Ги Буше. Канадский специалист не видел его в своей команде и честно сказал об этом руководству клуба.

О том, как происходило расставание с Ткачевым, подробно рассказал гендиректор «Авангарда» Герман Чистяков.

– Это не был ультиматум, – заявил Чистяков в интервью порталу «ВсеПроСпорт». – Скорее, Ги сказал: «Если вы хотите получить от меня все, что я могу дать, а я отвечаю за тот хоккей, который вижу и готов полностью раствориться в работе, строя игру команды именно так, как считаю правильным, – здесь нужно что-то решать. Мы не сможем работать, это будет мешать. Он (Ткачев) будет требовать определенную роль, опираясь на свой статус, контракт, опыт и уровень мастерства, а я не смогу ему эту роль дать. Это не ультиматум, а данность. Если хотите, чтобы я работал на полную, нужно искать выход. Если же готовы видеть от меня 50 %, то можно было бы ничего не менять». В итоге мы пришли к такому решению.

По словам функционера, Ткачев просто не подходил под игровую концепцию Буше.

– Я спросил у коллег, которые отлично разбираются в хоккее: «Отбросим все обстоятельства – смог бы Володя сейчас в этой команде соответствовать требованиям тренера?» И ответ был: «Нет. Он другой хоккеист». Нормально, когда специалист говорит: «У меня другие требования к игрокам на этих позициях». Неважно, насколько игрок талантлив и какой у него контракт. Если он будет страдать от несоответствия требованиям и команда не получит нужного перформанса, значит пора расставаться, – считает Чистяков.

Некоторое время назад Ткачев, оказавшийся ненужным канадскому тренеру «Авангарда», подписал 2-летний контракт с магнитогорским «Металлургом». Нападающий уже заявил, что в матчах с «ястребами» постарается доказать Буше, что тот был неправ.