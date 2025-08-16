«Единая Россия» объявила о конкурсе с целью выявить наиболее эффективных депутатов на местах. Принять участие можно до конца августа.

«Единая Россия» запустила конкурс «Народный депутат» в рамках Года муниципального депутата. Победителями станут народные избранники, показавшие лучшую работу на местах. Причем оценивать успешные практики взаимодействия с населением, которые представят участники конкурса, предстоит самим жителям городов, районов и сел. Конкурсный отбор пройдет путем голосования за самые достойные кейсы.

– Муниципальные депутаты непосредственно на земле изо дня в день решают насущные проблемы людей. Многие имеют опыт, который может повысить эффективность принимаемых решений. Мы призываем этим опытом поделиться, – сказал секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев.

Принять участие в конкурсе могут только депутаты, входящие в объединения (фракции) «ЕР» и работающие в представительных органах муниципального уровня. При этом депутаты региональных парламентов и Госдумы не могут подать заявки. Также исключаются муниципалитеты, где этой осенью пройдут выборы любых уровней.

Прием заявок продлится до 31 августа на официальном сайте «Избиратель – Депутат». Важно, что лучшие практики будут масштабированы в других регионах. А победители конкурса получат возможность принять участие в окружных и федеральных форумах, посвященных обсуждению вопросов эффективной работы муниципальных депутатов с избирателями.