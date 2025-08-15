Омск-Информ
·Общество

Женщина присвоила цветы, оставшиеся с выставки.
В сети появилась видеозапись, на которой жительница Омска без разрешения выкапывает цветок в Выставочном сквере, где недавно проходила выставка «Флора». Омичка объяснила, зачем ей понадобился цветок.
– Чтобы около дома поставить, – сказала она в ответ на замечание другой омички.
Видеозапись опубликовал телеграм-канал «Омск_путеводитель».
Напомним, что выставка «Флора» проходила в Омске две недели назад. Цветочные композиции размещали только в Выставочном сквере. Воскресенский еще не закончили благоустраивать.
