С сентября поменяются правила медосвидетельствования водителей.

С 1 сентября в России изменится порядок проверки водителей на состояние алкогольного опьянения. Инспекторы ГИБДД смогут отправлять автомобилистов на медицинское освидетельствование исключительно после получения письменного согласия водителя.

Отказ от подписи такого документа будет рассматриваться как административное правонарушение, пояснил автоэксперт направления «Народный фронт. Аналитика», руководитель рабочей группы организации «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов.

– Отказ от подписи или затягивание анализа теперь автоматически трактуются как отказ, что делает «тактику» бессмысленной. Наконец, расширение числа психоактивных веществ, на которые будет производиться тест, отражают реальную картину наркопотребления. В совокупности это должно повысить безопасность на дорогах и сократить число повторных нарушений, даже если сама процедура станет немного длиннее и формальней, – приводит слова Шкуматова РИА Новости.

Одновременно продлевается промежуток времени между двумя тестами на алкотестере – с нынешних 20 до 25 минут. Если показатели теста окажутся идентичными в пределах допустимого отклонения, дело может быть закрыто. Что касается анализа мочи, то медики обязаны выполнить его строго в течение часа, иначе переходят к забору крови.

Также отмечается, что введение более жестких процедур призвано повысить личную ответственность водителей и снизить количество аварий, связанных с вождением в состоянии опьянения.