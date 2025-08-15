Как оказалось, хит 90-х «Люба и Степан» написал отнюдь не ее исполнитель.

Сегодня, 15 августа, на Любинском проспекте в Омске прозвучала новая мелодия легендарных омских курантов. Ее выбрали благодаря проекту «Музыка Культурной столицы», который был запущен в День Омской области и День города Омска.

– Победителем голосования на новую мелодию Любинского проспекта стала песня нашего земляка Алексея Гализдры. Авторская композиция «Любочка» набрала 367 голосов, – сообщили в минкультуры Омской области.

Исполнитель хита 1990-х, известный музыкант Алексей Гализдра в эксклюзивном комментарии «Омск-информу» заявил, что песня называется иначе. Более того, он не является истинным автором нового гимна Любинского проспекта.

– Во время голосования допущена неточность, песня называется «Люба и Степан», а не «Любочка». Написал ее омский кинорежиссер Андрей Кириллов, то есть автор не я, – сказал Гализдра.

Музыкант предположил, что мелодия нуждается в новой аранжировке. А прежняя композиция звучала уместнее.

– Касательно какой-то аранжировки, вполне возможно, что ее нужно будет привести к какому-то знаменателю, потому что гитарный вариант явно не та версия, которая могла бы звучать в часах. Честно говоря, мне кажется, что гораздо интереснее и логичнее звучали, например, «Омские улицы» в исполнении нашей прекрасной Светланы Бородиной. С другой стороны, люди решили, может быть, и есть смысл, – добавил Гализдра.

Андрей Кириллов – режиссер, продюсер, сценарист. Работает на телевидении с 1995 года. Его имя есть в титрах таких фильмов, как «Вальс со смертью» (16+, 2025 г.), «Покоривший космос» (12+, 2023 г.), «Несломленный» (16+, 2021 г. ) – фильм получил премию «ТЭФИ-регион» за 2021 год, «Я иду тебя искать» (12+, 2021 г.), «По следам черной кошки» (12+, 2018 г.). Кириллов подтвердил свое авторство.

– Песня действительно моя, она есть в свободном доступе для омских музыкантов. Сам я эту мелодию исполняю только для друзей под гитару. Самой композиции уже более 20 лет, – уточнил Кириллов редакции. – Тогда и стоимость маршрутного такси в Омске была 7 рублей. Исполняют ее и группа «Старое кафе». Премьера песни состоялась в 2002 году на бардовском фестивале в Боровом.

Добавим, что и Алексей Гализдра, и Андрей Кириллов работали вместе в культовой группе «Мамочка», основанной в Омске еще в начале 1990-х. Сейчас они могут услышать песню из своего репертуара на главных омских курантах.