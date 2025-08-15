Фильмы о 90-х могут оказать негативное влияние на подрастающее поколение.

В июле Госдума приняла закон, предусматривающий введение ограничений на демонстрацию фильмов, чьи сюжеты идут вразрез с духовно-нравственными ценностями. Внимание решили уделить не только новым кинолентам, но и уже существующим картинам.

Так, депутат Госдумы Елена Драпеко отметила, что под потенциальный запрет могут попасть фильмы культового режиссера Алексея Балабанова, значительная часть творчества которого связана с реалиями 90-х годов. Речь идет о культовых фильмах «Брат», «Брат-2», «Груз 200» и «Жмурки».

– Имеет смысл отсмотреть кино 80-х и 90-х на предмет соответствия традиционным ценностям. Фильмы Алексея Балабанова, может, и подвергнутся цензуре или запрету. В 90-е годы много наснимали разного. Показывать детям и молодежи подобные произведения нужно осторожно, – рассказала парламентарий в беседе с «Абзацем».

По мнению Драпенко, многие ленты, созданные в указанный период, требуют крайне осторожного подхода при демонстрации подрастающему поколению, так как их тематика и художественные приемы могут негативно повлиять на молодое поколение.