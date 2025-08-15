Премьерой спектакля «Зойкина квартира» по пьесе Булгакова 2 сентября откроется 152-й сезон Омского академического театра драмы.

Сегодня, 15 августа, состоялось первое после выхода из отпуска собрание коллектива. Министр культуры Омской области Юрий Трофимов вручил сотрудникам театра почетные грамоты регионального правительства, а также пожелал всему коллективу успешного и богатого на яркие премьеры 152-го театрального сезона, сообщили в пресс-службе Омской драмы.

Директор театра Виктор Лапухин и главный режиссер Георгий Цхвирава рассказали о планах театра на 152-й театральный сезон.

Творческий коллектив приступает к восстановительным репетициям спектаклей перед началом сезона, к репетициям премьеры «Зойкина квартира», один показ которого уже состоялся 29 июня на закрытии 151-го театрального сезона и откроет 152-й сезон 2 и 3 сентября.

Артисты также приступают к репетициям двух премьерных спектаклей: «Анна Каренина» по мотивам Льва Толстого в постановке Анны Закусовой на Основной сцене (премьера запланирована в ноябре) и «Утиная охота» по пьесе Вампилова в постановке главного режиссера театра Георгия Цхвиравы (премьера запланирована в декабре).

До конца сезона репертуар Омского академического театра драмы пополнится еще тремя спектаклями в постановке Георгия Цхвиравы, Александра Баргмана и Романа Габрии.

С 12 по 16 сентября театр примет участие в XVIII Всероссийском фестивале «Реальный театр» в Екатеринбурге. Омские «академики» покажут спектакли «Камера обскура» и «РУБЦОВ/РЫЖИЙ/РИФ-МЫ».

Также на собрании стало известно, что в труппу театра вошел молодой артист, выпускник Омского музыкально-педагогического колледжа Тимур Муллин. В новом сезоне актера можно увидеть в спектаклях «Месяц в деревне», «Зойкина квартира», «МАГНИТ. ОМСКАЯ ИСТОРИЯ», «Визит дамы», «Ханума» и других.