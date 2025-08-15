Выставка «Забвению не подлежит», организованная Омским отделением Союза журналистов России, заработала в парке «Россия – моя история».

Сегодня, 15 августа, в знаковом мультимедийном парке «Россия – моя история» торжественно открылась фотовыставка «Забвению не подлежит», посвященная событиям Великой Отечественной войны. Почетным гостем мероприятия стал спикер областного парламента Александр Артемов.

В рамках Года защитника Отечества и празднования 80-летия Великой Победы в регионе активно ведется работа по сохранению исторической памяти и патриотическому воспитанию подрастающего поколения. На открытии выставки присутствовали представители власти, журналисты, ветераны специальной военной операции и члены молодежных организаций.

– Приятно видеть, как сохраняется связь нашего героического прошлого с героическим настоящим. Авторы представленных работ вносят свой вклад в сохранение исторической памяти, за что им отдельная благодарность. Вам удалось с помощью фото передать дух русского солдата Великой Отечественной войны, когда воевали наши отцы, деды, прадеды, который сегодня вдохновляет ребят на спецоперации. Работа по сохранению памяти будет продолжаться, – подчеркнул Александр Артемов и поблагодарил организатора выставки – Омское отделение Союза журналистов России.

В рамках проекта «Забвению не подлежит» вниманию зрителей представлено более 80 фотографий, созданных лучшими фотомастерами региона и посвященных подвигу советского народа. Экспозиция включает портреты участников войны и тружеников тыла, репортажные снимки с памятных мероприятий, а также работы, отражающие связь поколений и современное восприятие исторической памяти.

В числе авторов – как известные фотожурналисты, так и молодые корреспонденты, в том числе из Луганской Народной Республики. Всего в выставке приняли участие около 30 авторов.

…На снимках Владимира Кудринского запечатлены образы фронтовиков, внесших значительный вклад в развитие Омской области в послевоенные годы, таких как художник Алексей Либеров и врач Валентина Бисярина. Борис Метцгер представил редкие кадры с Героем Советского Союза Алексеем Дмитриевым и другими выдающимися личностями.

Особое внимание привлекает триптих «Хатынь» Сергея Сапоцкого (старшего), получивший признание на Всесоюзной выставке фотографии в 1970-х годах.

Проект Омского отделения СЖР, впервые представленный в Омском музее просвещения (открытие состоялось накануне 9 Мая), уже вызвал большой интерес у публики. А перенос выставки в музейный комплекс «Россия – моя история» позволит расширить аудиторию.

Фото: соцсети Александра Артемова и omskparlament.ru.