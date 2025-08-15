Знаменитые «Омские улицы» никуда не исчезнут.

Сегодня, 15 августа, стал известен победитель голосования за мелодию, которая будет играть из курантов на Любинском проспекте. Победителем стала песня «Любочка и Степан» в исполнении Алексея Гализдры, собравшая 367 голосов неравнодушных омичей.

В голосовании участвовали композиции известных исполнителей, завоевавших популярность далеко за пределами региона: песня «Город детства», написанная на стихи Роберта Рождественского,и композиция московского шансонье Демидыча «Омск». Наряду с ними участники могли выбрать совершенно новые произведения, среди которых были «Зажги свои огни, мой Омск» Дмитрия Коновалова и «Великолепная страна» Александра Балыкова.

Песня в исполнении Алексея Гализдры, набравшая 38 % голосов, теперь будет ежедневно звучать из курантов на Любинском проспекте в 15:00. При этом традиционная мелодия города, негласный гимн «Омские улицы», сочиненный композитором Вячеславом Косачом на стихи Михаила Сильвановича в 1961 году, продолжит исполнять свою роль звукового символа города, играя трижды в день – в 12:00, 18:00 и 21:00.