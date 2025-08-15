Мужчина хотел посадить на место ребенка свою беременную жену.

Вечером в четверг, 14 августа, в одном из омских автобусов мужчина грубо обошелся с чужим ребенком из-за занятого места. Как рассказала в соцсетях мать пострадавшего ребенка, инцидент произошел в салоне автобуса № 95. Один из пассажиров ударил ее сына, потому что тот не освободил место для его беременной жены.

– Садились на 95-й автобус на остановке «Мега», данный индивидум, противно называть его мужчиной, ударил 8-летнего ребенка за то, что тот «не заметил беременную жену», – написала омичка в паблике «Омск ВК».

Вследствие нападения у ребенка покраснело и опухло ухо. Как сообщает автор поста, заявление в полицию уже написано. Также отмечается, что у пострадавшего мальчика нет привычки рассматривать чужие животы, а мужчина для своей беременной жены мог бы вызвать и такси.

На прикрепленном видео, снятом сразу после инцидента, автор отмечает, что мужчина дернул ребенка за ухо, а не ударил.