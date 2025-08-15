Мониторинг омских школ, в которых делался ремонт этим летом, проходит в рамках партийного проекта «Новая школа» и народной программы.

Депутаты фракций «Единой России» в Заксобрании и Омском городском совете совместно с родителями учеников проверили школы, в которых в этом году делали ремонты. Зам. секретаря Омского городского местного отделения партии, депутат горсовета Юрий Иванищев, посетив среднюю школу № 6, отметил, что за лето учреждение преобразилось.

– Здесь провели косметический ремонт: обновили кабинеты, спортзал, лестницы. Думаю, детям будет комфортно здесь заниматься, получать новые знания, – уверен Иванищев.

Шесть школ на своем избирательном округе обошел член партийной фракции в Омском городском совете Валерий Студеникин. В учреждениях появились новые окна и двери, обновлены санузлы, модернизировано уличное освещение.

– Подготовка к 1 сентября – это не только косметический ремонт, но и оценка состояния подходов к школам. Решил лично проверить, насколько безопасен маршрут для учеников. У школ № 34 и 144 выявлена одинаковая проблема – не работают импульсные светофоры Т.7 в обоих направлениях. Ситуацию взял на контроль, направил обращение в Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства Омска. Ожидаем оперативного реагирования, – подчеркнул Студеникин.

Кормиловскую общеобразовательную школу № 1 проинспектировали депутат ЗС Светлана Энверова совместно с членом районного политсовета «Единой России» Виктором Давыдовым и председателем комитета по образованию Натальей Чернышовой.

– В школе идет капитальный ремонт пищеблока. Впереди – проведение дератизации помещений, замена штор в обеденном зале. Основные расходы взял на себя районный бюджет. Актовый зал школы также требует замены штор, которые используются уже 14 лет. По этому вопросу ко мне, как к депутату, обратилась директор школы Наталья Александровна Филиппова. Финансовая помощь мною оказана, она частично покроет данные расходы. Сейчас в сборе средств активное участие принимают и предприниматели. Уверена, что все мы вместе соберем необходимую сумму, и в школе снова будет красота, – рассказала Энверова.

Добавим, что в преддверии 1 сентября продолжается партийная акция «Собери ребенка в школу». В ней участвуют депутаты от партии, члены местных отделений, сторонники и «Молодая Гвардия». Детям передают необходимые наборы со школьными принадлежностями.

Фото: omsk.er.ru