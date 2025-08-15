Работы завершены в селе Харино, а в поселке Ачаирском они продолжатся до 1 октября. Средства выделены из бюджетов разных уровней, добавили денег предприниматели и местные жители.

Привести в порядок сельские территории можно за счет средств инициативного бюджетирования. Соответствующая программа работает в регионе с 2021 года. Суть в том, что инициатива идет снизу – проекты выбирают местные жители.

– В 2025 году конкурсный отбор прошли два проекта, один из которых уже завершен – ремонт автомобильной дороги в с. Харино Ключевского сельского поселения. За него проголосовали 538 граждан. Стоимость работ составила более 3 миллионов рублей, из них 2,3 миллиона – средства областного бюджета. Финансово в проекте приняли участие местный бюджет, жители и предприниматели, – сообщил в своих соцсетях глава Омского района Геннадий Долматов.

По его словам, за второй инициативный проект проголосовали 677 человек. Благоустройство пляжа в п. Ачаирский Комсомольского сельского поселения по графику должно быть завершено к 1 октября. Делается удобный спуск к воде, лестница, дорожку выложат плиткой. В новой зоне отдыха появятся скамейки.

Проект оценивается в 5 миллионов рублей, из них 4,5 миллиона – средства регионального бюджета. Остальное – инициативные платежи местных жителей, предпринимателей и средства местного бюджета.

Кроме того, благоустройство территорий в поселениях Омского района в 2025 году велись в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий Омской области». Обустроены линии наружного освещения на ул. Степной в с. Богословка, от ул. И. Эннса до ул. П. Чайковского в с. Пушкино и внутренняя дорога по ул. Придорожной в с. Морозовка.