Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Для горожан подготовили шесть автобусов.
После завтрашнего концерта исполнителя NЮ на «Зеленом острове» омичей развезет по домам общественный транспорт. К 21:30 к остановке общественного транспорта «Городок Водников» подадут шесть больших автобусов. Они отправятся в путь после 22 часов.
Автобусы поедут по маршрутам:
  • № 14 – в Нефтяники;
  • № 24 – в Солнечный;
  • № 33 – в Нефтяники;
  • № 45 – в Ясную Поляну;
  • № 95 – на Московку-2;
  • № 109 – в Солнечный.
– Отправление автобусов будет осуществляться после окончания праздничных мероприятий с учетом времени подхода граждан к остановке общественного транспорта «Городок Водников» и наполняемости салонов. Оплата проезда будет осуществляться по городскому тарифу, – сообщили в мэрии.
Помимо концерта исполнителя NЮ, завтра в парке «Вокруг света» на «Зеленом острове» состоятся и другие мероприятия.
Андрей Андреев
·Общество

Для горожан подготовили шесть автобусов.
После завтрашнего концерта исполнителя NЮ на «Зеленом острове» омичей развезет по домам общественный транспорт. К 21:30 к остановке общественного транспорта «Городок Водников» подадут шесть больших автобусов. Они отправятся в путь после 22 часов.
Автобусы поедут по маршрутам:
  • № 14 – в Нефтяники;
  • № 24 – в Солнечный;
  • № 33 – в Нефтяники;
  • № 45 – в Ясную Поляну;
  • № 95 – на Московку-2;
  • № 109 – в Солнечный.
– Отправление автобусов будет осуществляться после окончания праздничных мероприятий с учетом времени подхода граждан к остановке общественного транспорта «Городок Водников» и наполняемости салонов. Оплата проезда будет осуществляться по городскому тарифу, – сообщили в мэрии.
Помимо концерта исполнителя NЮ, завтра в парке «Вокруг света» на «Зеленом острове» состоятся и другие мероприятия.
Андрей Андреев