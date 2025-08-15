Омск-Информ
По паре экзотических животных ожидают уже через пару месяцев.
Большереченский зоопарк решил купить кошачьих лемуров и патагонских мар. Они обойдутся учреждению в 300 тыс. рублей. Как сообщает «НГС55», экзотические животные приедут в зоопарк в октябре.
– Планируем купить по одной самке и по самцу мар и лемуров. Причем жить они будут в одном вольере – сейчас ведется его строительство. Эти животные отлично уживаются между собой. Мары будут, грубо говоря, на земле, а лемуры – в верхней части вольера, – рассказали в зоопарке.
Отметим, что кошачьи лемуры – обитатели Мадагаскара. Патагонские мары или, как еще их называют, патагонские зайцы обитают в Южной Америке.
Прежде таких экзотических животных в Большереченском зоопарке не было. Лемуры представлены только в Детском экоцентре в Омске.
Андрей Андреев
