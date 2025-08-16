Новые правила созданы для ответственного отношения к участкам. Но найти для них нового собственника будет сложно.

С 1 сентября в России вступает в силу Постановление Правительства РФ от 31.05.2025 № 826, которым установлены признаки неиспользованности земельных участков и состав земель населенных пунктов, садовых и огородных земельных участков. Документ принят в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2024 № 307-ФЗ, в котором были установлены сроки освоения земельных участков.

– Данный срок составляет три года, – рассказал начальник отдела государственного земельного надзора Управления Росреестра по Омской области Евгений Дингис.

Цель постановления, как рассказали в Росреестре, – это борьба с заброшенными и запущенными землями. Документ вводит критерии, которые позволят инспекторам земельного надзора определять, что владелец не использует свою землю по назначению.

– Критериев два: зарастание земельного участка сорной растительностью высотой более 1 метра. Принятие мер будет в том случае, когда инспектор выявляет данное нарушение и собственник в течение года не устраняет его. Перечень сорных растений утвержден, в списке есть и борщевик Сосновского. Второй критерий касается захламления более чем 50 % площади земельного участка отходами производства, потребления и предметами, которые не должны там находиться. Для того чтобы сделать вывод, что земельный участок именно не используется, достаточно одного из этих критериев, – пояснил Дингис.

Процедурно это будет выглядеть так: инспектор начнет с предостережения, если за полгода владелец соток не исправит ситуацию или же не докажет, что у него были уважительные причины, то будет выдано предписание. При повторном игнорировании выпишут штраф, а затем дело передадут в местную администрацию, которая, между прочим, может начать процесс изъятия земли. Участок при этом переходит в муниципальную собственность.

На территории Омской области насчитывается более 50 тыс. садовых участков, которые имеют все признаки заброшенности. По какой причине они не обрабатываются, и поможет разобраться новый закон.

– Эти участки приносят не только неудобства соседям, но также страдают садоводческие товарищества: не оплачивают членские взносы, не участвуют в жизни. С каждым годом все сложнее и сложнее эти вопросы решать, – сказал в комментарии «Омск-информу» председатель регионального отделения Союза садоводов России Виктор Бобырь.

Он отметил, что новый закон не карательный: государство решило не наказать людей, а заставить их вспомнить о земле, которой они владеют.

– По-простому говоря, поставить на истинный путь, потому что сейчас у нас, садоводов, идет смена поколений. Достаточно взрослые люди стараются продать или передать молодым землю, – поясняет Бобырь.

Как рассказал председатель регионального отделения Союза садоводов России, новый закон обсуждали и с главами муниципалитетов. Для них дачные земли в собственности – еще одна головная боль. И сорняк на участке – лишь малая ее часть. Особую обеспокоенность вызывают строения, колодцы, фундаменты и заборы.

– За пределами областного центра у нас целая территория, гектары стоят. Некоторые фермерские хозяйства говорят, что взяли бы землю. А в городе заросшие или захламленные дачи – это точечная проблема, найти нового владельца будет сложно, – отметил общественник.

В любом случае контролировать процесс использования земельных участков предстоит органам местного самоуправления, осуществляющим муниципальный земельный контроль, а также Росреестру и его территориальным органам, которые отвечают за государственный земельный надзор.