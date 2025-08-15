По мнению экспертов всероссийского конкурса, компания из Омска вошла в 40 лучших организаций Сибири и победила в одной из номинаций.

Группа компаний «Титан» удостоена звания победителя на окружном этапе общероссийского конкурса «Экспортер года». Конкурсная комиссия всероссийской премии, оценив достижения за 2024 год, выявила лидеров в Сибирском федеральном округе среди компаний, демонстрирующих выдающиеся результаты в экспортной деятельности несырьевых товаров и услуг, не связанных с энергетикой. Лучшими в Сибири признаны 40 организаций и индивидуальных предпринимателей.

В номинации «Экспортер года в сфере промышленности» (категория крупного бизнеса) победу одержала ГК «Титан», специализирующаяся на экспорте нефтехимической продукции.

– Победа в конкурсе «Экспортер года» подтверждает нашу приверженность к высоким стандартам качества и инновациям в области нефтехимии. Мы уверены, что вклад Группы компаний в экспортный потенциал страны способствует не только развитию холдинга, но и укреплению технологического суверенитета России. Мы продолжаем активно развивать международные связи и внедрять передовые технологии, повышая нашу конкурентоспособность на мировой арене, – подчеркнула генеральный директор ГК «Титан» Ольга Тарасенко.

Уточним, что конкурс проводится в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» при участии и поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства экономического развития РФ и Министерства сельского хозяйства РФ. В состав комиссии вошли представители различных федеральных министерств, Российского экспортного центра (РЭЦ, входящего в Группу ВЭБ), ВЭБ.РФ, АНО «Национальные приоритеты», а также объединений предпринимателей.

Омская область занимает значимое место в поставках нефтехимических продуктов. В 2024 году объем продукции, экспортированной ГК «Титан» по железной дороге, составил существенную часть от общего объема производства региона – свыше 254 тысяч тонн. В настоящее время холдинг осуществляет экспорт разнообразного ассортимента продуктов органического синтеза, включая фенол, ацетон, изопропилбензол и изопропанол, а также метил-трет-бутиловый эфир (МТБЭ). Наибольшая доля экспорта – 72 % – приходится на сжиженные углеводороды, такие как бутан, пропан и пропан-бутановая смесь.