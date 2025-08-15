Отставание в некоторых случаях превышает 5 часов.

Сегодня утром в Омском аэропорту снова произошли задержки рейсов. По данным онлайн-табло, изменилось время вылета восьми самолетов. Причина – позднее прибытие самолетов в Омск.

Борт «Нордстара» в Норильск отправился в 7:33 вместо 4:20. Борт «Уральских авиалиний» в Сочи – в 5:21 вместо 4:30. Самолет «Северного ветра» в Санкт-Петербург перенесли с 5:00 на 5:31.

С опозданием вылетели также три рейса в Москву. «Победа» перенесла рейс с 5:10 на 5:55, «Аэрофлот» – с 5:50 на 6:14, а «Уральские Авиалинии» – 6:30 на 7:38.

Еще два рейса, в Казань и Москву, пока не отправились в путь. Авиакомпании «Икар» перенесла вылет с 8:00 на 12:20. «Аэрофлот» – с 8:05 на 13:40.