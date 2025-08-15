Дерзкое преступление было совершено в далеком 2010 году.

Верховный суд Республики Коми озвучил приговор в отношении лидера криминальной группировки «Пичугинская» Юрия Пичугина и его подчиненного Хадиса Азизова. Оба фигуранта причастны к ряду тяжких преступлений, в том числе к убийствам высокопоставленных силовиков и членов ОПГ.

Главным эпизодом дела стало убийство бывшего руководителя Управления ФСИН по Омской области Николая Папичева в июне 2010 года в Волгограде. Причиной расправы послужил конфликт в криминальной среде: подчиненные убитого, по версии следствия, своими действиями скомпрометировали авторитет Пичугина, отказавшись поддерживать его криминальный статус «вора в законе». В генерала Папичева стреляли не менее восьми раз из огнестрельного оружия, он скончался на месте происшествия.

Также в приговор вошло давнее преступление 2003 года, связанное с ликвидацией брата конкурирующего криминального авторитета Владимира Федорова в Сыктывкаре.

Юрий Пичугин признан виновным по статьям «Приготовление к убийству», «Убийство двух лиц, совершенное организованной группой, сопряженное с бандитизмом, в связи с осуществлением лицом служебной деятельности», а также «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Суд отправил его за решетку на 18 лет, дополнительно назначив штраф в размере двух миллионов рублей и надзор после освобождения сроком на полтора года. По совокупности предыдущих приговоров Пичугин получил пожизненное заключение.

Его соратник Азизов осужден на 11 лет лишения свободы с последующим надзором на аналогичный срок по обвинению в убийстве, совершенном организованной группой, также сопряженным с бандитизмом и осуществлением служебной деятельности. С учетом предыдущих решений судов Азизов также получил пожизненный срок.