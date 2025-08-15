Врач-терапевт дала советы по выбору безопасных арбузов, чтобы избежать проблем со здоровьем.
Арбузы, содержащие чрезмерное количество нитратов, могут представлять опасность для здоровья потребителей. Врач-терапевт Диана Глистенкова дала рекомендации по определению наличия вредных веществ в плодах.
– Есть несколько способов, как можно проверить арбуз на нитраты. Плод должен быть симметричным, без явных вмятин, трещин, неровностей – это признаки неравномерного роста или возможных повреждений. Кожура должна быть целой, чистой, гладкой, но без излишней глянцевости. Слишком сильная глянцевость может указывать на обилие нитратов, – сказала эксперт в комментарии изданию Lenta.ru.
– Важно, чтобы на кожуре не было никаких механических повреждений, трещин. Никогда не покупайте разрезанный арбуз или с надрезанной мякотью, так как велик риск заражения различными болезнетворными микроорганизмами. Обязательно перед тем как разрезать арбуз, промойте его теплой водой, желательно с хозяйственным мылом для минимизации риска кишечной инфекции, – добавила врач.