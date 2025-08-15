Омск-Информ
·Общество

В дневные часы воздух прогреется до +23 °C.
По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 15 августа, в Омске и Омской области температура воздуха установится в районе +18...+23 °C.
Ожидается облачная с прояснениями погода и дождь, местами с грозой. Западный, северо-западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с. Ближе к ночи сильно похолодает. Столбик термометра опустится до +8...+13 °C. Местами продолжит лить дождь, возможен туман.
Атмосферное давление будет расти.
Мария Филимонова
