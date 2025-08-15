Цифровые рекламные конструкции Russ расположены по всему городу в местах высокого трафика.

Группа Russ, входящая в RWB, с июня 2023 года по июнь 2025 года расширила сеть цифровых экранов в Омске в три раза. Об этом стало известно в ходе бизнес-завтрака для омских предпринимателей 15 августа. В ходе мероприятия выступили эксперты RWB, представив гостям возможности рекламной инфраструктуры и e-com для продвижения региональных брендов.

Уточним, что цифровые рекламные конструкции Russ расположены как на въездах в город, так и по всей его территории, включая центр, спальные районы и трассу в Международный аэропорт имени Д. М. Карбышева. Собственная сеть Russ и, в частности, число цифровых экранов, планомерно растут в ответ на повышение спроса со стороны рекламодателей.

При этом цифровой сегмент растет быстрее: доля бюджетов на цифровое размещение в регионе, по данным Admetrix, увеличилась за три года с 28 % до 55 %. Также в Омске появилась возможность размещать рекламу на цифровых экранах в ПВЗ Wildberries.

– Развивая сеть рекламного инвентаря в Омске, Russ делает ее более технологичной и качественной. Конструкции приводятся к единым стандартам, благодаря чему устраняется визуальный шум. Цифровые экраны позволяют рекламодателям размещать динамические креативы с возможностью закупки рекламы по всей России через «единое окно», с оперативным запуском и мониторингом. Это отвечает всем запросам современного продвижения брендов в России, – отметил директор регионального департамента Russ Антон Комаров.

По объемам затрат на рекламу вне дома в Омске в июле 2025 года лидировали торговля, финансовые услуги и медицина. Траты этих категорий рекламодателей составили 52 % от общего объема рекламных бюджетов на этот канал. Одним из наиболее перспективных сегментов в регионе, по оценке экспертов Russ, является транзитная реклама. Современные цифровые ситиформаты и лайтбоксы сегодня установлены на вокзале Омска, реклама также представлена в электропоездах, курсирующих по области.

– Омск является крупным транспортным узлом, связанным через Транссиб с Сибирью, Уралом, Дальним Востоком и другими макрорегионами. В регионе активно развивается туризм, промышленные логистические направления, и этот масштабный трафик можно охватить при помощи рекламного инвентаря. Мы провели исследование и выяснили, что 70 % опрошенных обращают внимание на рекламу в транспорте и каждый четвертый в результате совершает покупку. Региональный бизнес может использовать эти возможности, – подчеркнул руководитель по развитию продаж направления «Транспорт» Russ Виталий Дудник.

Мероприятие поддержали Омский региональный фонд поддержки и развития малого предпринимательства, уполномоченный по защите прав предпринимателей Юрий Герасименко, «Опора России», «Деловая Россия» и другие представители.

В ходе бизнес-завтрака эксперты RWB рассказали бизнесу о возможностях использования программатических инструментов в наружной рекламе, которые позволяют запускать гибкие рекламные кампании с таргетированием по дням и даже часам показа, а также комбинировать адресную программу. Такие рекламные кампании охватывают больше аудитории, дополняя классическое размещение. При этом рекламодатель может самостоятельно формировать и запускать программатические закупки из личного кабинета Russ Online.

Кроме того, омский бизнес получил возможность самостоятельно управлять медийной рекламой в личном кабинете на площадке Wildberries. Сервис предоставляет расширенные возможности для рекламных агентств и для внешних рекламодателей, позволяя создавать, настраивать, запускать и редактировать кампании.

– Благодаря новому инструменту пользователи могут самостоятельно запускать продвижение в click-out формате. Баннеры на маркетплейсе с аудиторией 79 млн уникальных посетителей в месяц ведут на внешние сайты рекламодателей. Вся ключевая аналитика по кампаниям – показы, клики, охват, CTR и расходы – теперь доступна в режиме реального времени. Это позволит управлять финансами и данными без привлечения менеджеров со стороны маркетплейса, – уверена ведущий специалист по работе с партнерами платформы продвижения Wildberries Полина Петрова.

Уточним, что Группа компаний Russ – крупнейший российский оператор, соединяющий бренды и их аудиторию при помощи всех форматов рекламы вне дома.

Russ управляет классическими и цифровыми рекламными конструкциями более чем в 150 городах по всей России, размещает рекламу в общественном транспорте, в том числе в метрополитенах Москвы, Санкт-Петербурга и Казани, в поездах и на вокзалах РЖД, и в 42 аэропортах по всей стране, включая Внуково, Пулково, Сочи и Новосибирск. Суммарный охват рекламных конструкций компаний Группы – более 87 млн человек в месяц.

Представительство ГК Russ в Омске:

ул. Масленникова, 58

тел. 8 (3812) 371-270

