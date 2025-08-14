Переговоры пройдут по схеме «5 на 5».

Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске в пятницу, 15 августа, в 11:30 по местному времени (01:30 по омскому времени). Как сообщает «ТАСС» со ссылкой на помощника российского лидера Юрия Ушакова, встреча начнется с личной беседы двух президентов в присутствии переводчиков.

Программа встречи президентов России и США на базе ВВС Элмендорф-Ричардсон на Аляске утверждена. По словам Ушакова, подготовка к мероприятию находится на завершающем этапе, все организационные вопросы решаются в ускоренном режиме.

Российского президента на встрече будет сопровождать делегация высокопоставленных представителей. В ее составе - министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, глава Минфина Антон Силуанов, руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев и Юрий Ушаков. Переговоры пройдут по схеме «5 на 5».

Главной темой саммита Путина и Трампа станет урегулирование ситуации на Украине, однако лидеры затронут и другие вопросы. В ходе встречи президенты обсудят двусторонние экономические отношения и вопросы глобальной безопасности, отметил Ушаков. Он добавил, что продолжительность переговоров будет зависеть от хода дискуссии. После личной беседы тет-а-тет Путин и Трамп продолжат обсуждения за рабочим завтраком.