В творческой резиденции и образовательной программе могут принять участие художники со всей России.

«Индустрия. Мастерские» – совместный проект Сибирского института развития креативных индустрий и Московского музея современного искусства (MMOMA) – принимает заявки от художников, скульпторов и фотографов.

Участники соберутся в креативном кластере «Квадрат» в Красноярске. В течение двух месяцев они будут работать в экспериментальной творческой среде.

Темой проекта станет осмысление художественной практики прогулки: «Walking Art. Прогулка как метод и метафора». Художникам будет предложено осмыслить локальный природный ландшафт Красноярска: Енисей, сопки и горы, Торгашинский хребет, национальный парк «Столбы» и другие любимые места прогулок красноярцев, которые могут быть включены в контекст результатов художественной работы.

«Индустрия. Мастерские» включит в себя не только формат исследования и творческой лаборатории, но и образовательную программу. Она направлена на формирование у художников навыков самопродвижения.

Эксперты МОММА проведут лекции и практические сессии на тему юридических аспектов арт-рынка, по подготовке портфолио с индивидуальными рекомендациями для каждого участника, также осветят темы защиты авторских прав и соблюдения юридических норм при организации выставок и взаимодействии с кураторами и галереями.

По завершении программы участников ожидает менторское сопровождение в течение одного месяца, где они смогут получить консультации по формированию заявок для участия в крупных выставках, ярмарках, получения грантов и участия в резиденциях, а также формированию своего карьерного пути и стратегии развития в российской арт-среде.

Программа «Индустрии. Мастерских» стартует 9 сентября и продолжится до 12 декабря. Заявку на участие в проекте можно подать по этой ссылке.

Опен-колл открыт до 26 августа 2025 года включительно. Задать вопросы о проекте и узнать подробнее о спикерах и программе «Индустрии. Мастерских» можно в сообществе Сибирского института развития креативных индустрий.

АНО «Сибирский институт развития креативных индустрий» . ИНН 2466291084, Реклама. erid: 2W5zFH4d48p