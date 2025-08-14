Владелец сети объяснил повышение цен ростом тарифов на электроэнергию и топливо.

В Омске скоро поднимутся цены на известные беляши у политеха. Об этом сообщил владелец сети «беляшных» Виктор Зятиков. Он отметил, что повышение стоимости связано с недавним ростом тарифов на ЖКХ в регионе, особенно на электроэнергию, которая активно расходуется при приготовлении еды.

– Мы пока держались, все лето продержались, наверное, будем повышать стоимость. В июле одна только электроэнергия подорожала на 20 %. А ее у нас идет большой расход во время приготовления беляшей, блинов и другой выпечки; кроме того, у нас много холодильников. Выросло в стоимости и топливо. Я не думаю, что мы прям резко поднимем цену, но это придется сделать, – цитируют Зятикова «НГС 55».

Кроме того, в ближайшее время предприниматель планирует закрыть киоск возле КДЦ «Кристалл» на проспекте Мира, объяснив решение тем, что эта точка оказывается убыточной, а сотрудников на точку найти сложно.

На данный момент, беляши у политеха продаются по 45 рублей и пользуются большим спросом среди омичей и гостей города.