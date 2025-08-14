Еще можно попасть на программы в сфере экономики, менеджмента, государственного и муниципального управления, юриспруденции, PR и управления персоналом.

Магистерский диплом стал мощным инструментом для профессионального развития и построения успешной карьеры. Еще есть возможность подать документы в ОмГУ на программы в сфере экономики, менеджмента, государственного и муниципального управления, юриспруденции, связей с общественностью и управления персоналом. Занятия для будущих магистров ведут специалисты-практики, в том числе представители крупных компаний и органов власти.

Немаловажно, что обучение легко совмещать с работой: большинство занятий проводится вечером. Студенты магистратуры работают над реальными проектами организаций, а также проходят практику в крупных компаниях. А в течение трех лет 74 % выпускников продвигаются по карьерной лестнице.

ОмГУ приглашает выпускников-бакалавров, которые могут углубить знания по уже полученному профилю, а также освоить новую специализацию. Последний день приема документов – 25 августа. Для поступления на бюджетные места абитуриентам необходимо подать согласие на зачисление до 12:00 (мск.) 24 августа.

Все о программах на сайте abit.omsu.ru

Успейте определиться с программой и подать заявление.