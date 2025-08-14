Планируется, что он сделает пробки меньше.

На проспекте Мира в Омске установили новый светофор. Он будет регулировать движение в районе выезда с улицы 2-й Поселковой. Как сообщили в мэрии, светофор должен уменьшить заторы в районе городка Нефтяников, вызванные частичным перекрытием моста им. 60-летия ВЛКСМ, который сейчас ремонтируют.

Пока светофор работает в режиме желтого мигания. Однако в сентябре он будет полноценно регулировать движение.

Специалисты департамента транспорта каждый день анализируют трафик и разрабатывают для него оптимальный режим. Однако уже решено, что в одной из фаз автомобилисты получат возможность выезжать с левым поворотом в сторону центра, что избавит их от разворота на Мира.

Напомним, ремонт моста им. 60-летия ВЛКСМ продлится в Омске до конца октября 2026 года. Все это время его будут частично перекрывать как для автомобилей, так и для пешеходов. Сейчас движение разрешено только по одной половине.