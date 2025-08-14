Варианты утвердили в Институте русского языка имени Виноградова РАН.

Институт русского языка имени Виноградова РАН официально утвердил два возможных варианта произношения слов – «миллион» и «миллиард». Данные изменения нашли отражение в обновленном орфографическом словаре русского языка.

Теперь допускаются следующие варианты произнесения: слово «миллион» можно говорить как традиционно – «миллион», так и в сокращенной форме – «мильон»; аналогично со словом «миллиард» – наряду с привычным вариантом возможен и «мильярд». Правило касается и производных форм: прилагательные «миллионный» и «миллиардный» теперь разрешено произносить как «мильонный» и «мильярдный».

Отметим, что, согласно аннотации к словарю, его задача заключается исключительно в установлении правил написания слов, то есть закреплении орфографической нормы. Норму же употребления слов в речи определяет иной вид словарей – толковые, поэтому изменения в этих двух словах являются строго орфографическими, а значения остаются теми же.

Также словарь акцентирует внимание на том, что подавляющее большинство зафиксированных в нем слов являются стилистически нейтральными, однако некоторые единицы сопровождаются специальными пометками, объясняющими сферу применения слова или характер его употребления.