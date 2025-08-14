Губернатор и правительство Омской области держат ход строительства на особом контроле.

Масштабное строительство филиала Центра высокотехнологичного протезирования в Омске идет строго по утвержденному графику. Новое учреждение разместится на 12 тысячах квадратных метров. Стройка стала возможной после заключения трехстороннего соглашения между региональным правительством, АО «ЦИТО» и Фондом регионального развития Омской области. Уточним, что АО «ЦИТО» является ведущим отечественным предприятием медицинской и реабилитационной отрасли. Входит в Госкорпорацию Ростех.

Учреждение будет специализироваться на производстве высокотехнологичных протезов верхних и нижних конечностей, изготовлении ортезов. Предполагается амбулаторная реабилитация и адаптация пациентов. В омском филиале центра смогут получать помощь ветераны СВО и гражданское население как из Омской области, так и со всей Сибири и Урала.

Проектная мощность центра – до 600 протезов в год. Мультидисциплинарную команду специалистов составят травматологи-ортопеды, врачи физической и реабилитационной медицины, инструкторы ЛФК, инженеры и техники-протезисты. Будущий персонал центра уже проходит подготовку и обучение.

На сегодня строители приступили к монтажу теплового контура. Работа кипит практически круглосуточно. Открытие омского филиала Центра высокотехнологичного протезирования намечено на конец текущего года. Проект находится на особом контроле правительства Омской области по поручению Виталия Хоценко.

Фото: Сергей Мельников.