Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Стихия повредила сети, на устранение неполадок потребовалось несколько часов.
Непогода снова вызвала отключение электричества в Омске. Сегодня на отсутствие света со вчерашнего вечера пожаловались жители «Телевизионки».
– Каждую неделю сидим без света! Телевизионный завод, Радищева, 88, и часть частного сектора. Как дождь, так отключается свет, –сообщает автор поста.
Проблемы также возникли по адресу: Киевская, 4.
В АО «Омскэлектро» сообщили, что вчера произошло повреждение в электрических сетях, поэтому отключился свет. Электроснабжение восстановили сегодня в 12:18.
Отметим, что отключения электроснабжения во время непогоды в Омске начали происходить этой весной. Вчера в связи со штормовым предупреждением Филиал «Россети Сибирь» – «Омскэнерго» переходил в режим повышенной готовности.
Андрей Андреев
·Общество

Стихия повредила сети, на устранение неполадок потребовалось несколько часов.
Непогода снова вызвала отключение электричества в Омске. Сегодня на отсутствие света со вчерашнего вечера пожаловались жители «Телевизионки».
– Каждую неделю сидим без света! Телевизионный завод, Радищева, 88, и часть частного сектора. Как дождь, так отключается свет, –сообщает автор поста.
Проблемы также возникли по адресу: Киевская, 4.
В АО «Омскэлектро» сообщили, что вчера произошло повреждение в электрических сетях, поэтому отключился свет. Электроснабжение восстановили сегодня в 12:18.
Отметим, что отключения электроснабжения во время непогоды в Омске начали происходить этой весной. Вчера в связи со штормовым предупреждением Филиал «Россети Сибирь» – «Омскэнерго» переходил в режим повышенной готовности.
Андрей Андреев