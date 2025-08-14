Эксперт считает такой метод давления на жильцов незаконным.

В Омске жильцы многоквартирных домов пожаловались на странные стикеры в подъездах. На почтовые ящики должников за коммунальные услуги начали клеить наклейки с надписью «Он живет за ваш счет». Однако управляющие компании заявили, что не имеют отношения к появлению таких стикеров.

Как заявила директор Центра общественного контроля в сфере ЖКХ Мария Заздравных в разговоре с «Вести Омск», такой подход к должникам является не только нарушением закона, но и негативно сказывается на отношениях между соседями.

– ​​Фактически эти наклейки были размещены на почтовых ящиках, которые относятся к общему имуществу многоквартирного дома. То есть осуществили порчу общего имущества многоквартирного дома. Плюс ко всему, долг персонально каждой квартиры не перераспределяется на других. Поэтому эта фраза изначально вызывает раздражение и рост социальной напряженности между соседями. То есть это не конфликт, но провоцирование идет, – добавила Заздравных.

По закону управляющие компании обязаны самостоятельно взыскивать задолженности перед ресурсоснабжающими организациями и компенсировать свои расходы за счет самих должников.