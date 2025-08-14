Омск-Информ
·Общество

Аттракционы работают в обычном режиме.

Сегодня, 14 августа, омские парки сообщили об отмене популярной среди посетителей акции «Скидочный четверг». Под ограничение попадают парк 30-летия ВЛКСМ и Советский парк. 

Как сообщили в телеграм-канале «Городские Парки Омск», отмена скидок связана с временным отсутствием на территории зон отдыха интернет-соединения. 

– Из-за временного отсутствия интернет-соединения акция «Скидочный четверг» на 14.08.2025 приостановлена, – сообщили в канале. 

Однако, несмотря на приостановление акции, аттракционы работают в штатном режиме. Билеты на них можно приобрести в кассах по наличному или безналичному расчету. 

Олег Кипорук
