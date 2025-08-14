Ожидаются порывы ветра до 22 м/с.

Обь-Иртышское УГМС предупреждает, что в ближайшие дни, 14 и 15 августа 2025 года, на территории Омской области ожидаются неблагоприятные погодные условия. Регион накроют ливневые, местами сильные, дожди, грозы, в южных районах области возможны шквалистые порывы ветра до 17–22 м/с и град.

Главное управление МЧС России по Омской области напоминает жителям региона о мерах предосторожности. В частности, настоятельно рекомендуется избегать деревьев, рекламных щитов и линий электропередачи во время сильных ветров, не парковаться вблизи шатких конструкций и держать детей подальше от опасных мест. Во время непогоды лучше находиться внутри помещений, подальше от окон. Если стихия настигла на улице, рекомендуется укрыться в подъездах домов.

При любых происшествиях и экстренных ситуациях просят немедленно звонить по номеру 101.