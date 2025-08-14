Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

В Новоселье Кормиловского района прекратилось автобусное сообщение. 

Жители села Новоселье Кормиловского района пожаловались на прекращение автобусного сообщения с городом. Как сообщают подписчики телеграм-канала «Новости Омска | Жесть», теперь добираться до Омска стало в разы сложнее.

– Такая проблема: в селе Новоселье Кормиловского района перестал ходить автобус. Людям не на чем ездить в город. Студенты на выходные едут на перекладных – молодежная столица, – говорится в публикации.

Кроме того, по словам омичей, пожилым людям стало трудно добираться до больницы в Омске. Теперь пенсионеры вынуждены искать соседей, которые могли бы отвезти их в город.

Алексей Новиков
·Общество

В Новоселье Кормиловского района прекратилось автобусное сообщение. 

Жители села Новоселье Кормиловского района пожаловались на прекращение автобусного сообщения с городом. Как сообщают подписчики телеграм-канала «Новости Омска | Жесть», теперь добираться до Омска стало в разы сложнее.

– Такая проблема: в селе Новоселье Кормиловского района перестал ходить автобус. Людям не на чем ездить в город. Студенты на выходные едут на перекладных – молодежная столица, – говорится в публикации.

Кроме того, по словам омичей, пожилым людям стало трудно добираться до больницы в Омске. Теперь пенсионеры вынуждены искать соседей, которые могли бы отвезти их в город.

Алексей Новиков