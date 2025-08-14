Появился юбилейный логотип.

Мэр Сергей Шелест сообщил о масштабной подготовке к празднованию 70-летия со дня начала троллейбусного движения в Омске. Завершились работы по обновлению входной зоны троллейбусного депо Омска. В рамках мероприятий, приуроченных к юбилею городского электротранспорта, совместно с АО «Пассажирсервис» выпущена ограниченная серия специальных транспортных карт «Омка».

Организаторы представили официальный логотип предстоящего торжества, в центре которого изображены современные троллейбусы серии ПКТС «Адмирал» и легендарная модель МТБ-82, открывшая эпоху омского троллейбусного движения. Именно такие машины начали ходить по улицам города в 1955 году, составляя основу первого городского парка из десяти единиц техники.

Также градоначальник сообщил, что ведется активная работа над новым дизайном троллейбуса, который появится на улицах Омска уже этой осенью. Проект станет частью праздничной программы, включающей торжественный концерт, на котором работникам и заслуженным ветеранам омского электротранспорта будут вручены государственные, областные и муниципальные награды.

Троллейбусное сообщение в Омске запустили 5 ноября 1955 года. Ежегодно троллейбусами пользуется более 23 миллионов пассажиров.