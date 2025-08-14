Эксперты отмечают удорожание непродовольственных товаров и всей сферы услуг.

В июле в Омской области наблюдался общий рост потребительских цен на уровне 0,3 % по сравнению с июнем. Данные предоставил Омскстат.

Произошло умеренное удорожание непродовольственных товаров на 0,2 %. Особенно заметно увеличилась стоимость товаров для спорта, фототоваров, меховых изделий, подержанных авто иностранного производства и детской одежды (1,4–4,2 %). Газовое топливо подорожало на 2,1 %, а бензины марок АИ-95 и АИ-92 – на 1,2 и 1,0 % соответственно. Одновременно снижались цены на детские и взрослые велосипеды, чистящие и косметические средства, иностранные автомобили нового выпуска (на 2,1–8,7 %).

Средний уровень цен и тарифов в сфере услуг повысился на 2,2 %. Особенно значительным оказалось повышение платы за посещение бань, аренду квартир и проживание в общежитиях студентов. Несмотря на общую тенденцию роста, в секторе туризма отмечены значительные скидки на зарубежные направления. В пределах 1,2–8,8 % подешевели поездки в Турцию, круизы по России, поездки в отдельные страны Юго-Восточной Азии, Беларусь, ОАЭ. Стоимость кредитов населению также упала на 3,7 %.

Что касается продовольственного рынка, здесь зарегистрировали дефляцию на уровне 0,9 %. Значительно снизились цены на свежие овощи и фрукты (на 0,6–26,0 %), куриные яйца (на 6,7 %), оливковое масло (на 4,2 %), варенье, джем, повидло и мед (на 4,1 %), а также чай (на 1,9 %) и молочные продукты (на 1,0 %).