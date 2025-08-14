Омск-Информ
·Происшествия

Женщина получила травмы различной степени тяжести.

Вчера, 13 августа, около 16:00 возле села Акбом Онгудайского района Республики Алтай произошла авария с участием автомобилей «Хавал Н5» и «Скания».

За рулем внедорожника находилась 56-летняя омичка, которая не смогла справиться с управлением и выехала на встречную полосу, врезавшись в грузовик под управлением 47-летнего жителя села Онгудай.

Пострадавшую женщину доставили в Улаганскую районную больницу с травмами различной степени тяжести. 

По факту происшествия проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в установленном законом порядке.

Мария Филимонова
