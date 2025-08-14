Сельчан получилось остановить только предупредительным выстрелом.

В Москаленском районном суде Омской области завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении двух местных жителей. Суд признал их виновными по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Инцидент произошел в ночь на 30 марта в селе Элита. Патруль остановил автомобиль с пьяной девушкой за рулем. Пока инспекторы проверяли документы, к ним подошли двое мужчин. Они начали громко возмущаться, а затем ударили одного из сотрудников по голове как минимум два раза.

Остановить дебоширов удалось только после предупредительного выстрела. Позже они полностью признали вину.

Суд, согласившись с доводами прокуратуры, приговорил одного из них к двум годам, другого – к трем годам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор привели в исполнение сразу – осужденных увели из зала суда под конвоем.