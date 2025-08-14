Помещение безуспешно пытаются сдать уже два года.

Помещение в подвале здания исторической гостиницы «Россия», на улице Партизанской в Омске, вновь оказалось невостребованным. Очередной аукцион на право аренды столетнего подвала, расположенного в памятнике архитектуры, признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок.

Здание гостиницы «Россия», расположенное на улице Партизанской, относится к числу архитектурных памятников истории и культуры регионального значения. В реестр объект внесен под названием «Гостиница Россия», 1905–1907 гг.

Речь идет о помещении площадью 871,9 квадратных метра, ранее занимаемом кафе «Подвальчик». Администрация Омска рассчитывала сдать объект в аренду на пять лет с ежемесячной платой в 374,9 тысячи рублей, что в сумме принесло бы 22,5 миллиона рублей. Однако, несмотря на заманчивые условия, желающих воспользоваться помещением не нашлось.

Отметим, что помещение безуспешно пытаются отдать в руки частных лиц уже как минимум два года. В 2023 году стартовая цена была заметно ниже – 217,9 тысячи рублей ежемесячно, а общая сумма пятилетней аренды составила бы около 13 миллионов рублей, то есть в почти два раза ниже. Но даже такой ценник не привлек потенциальных арендаторов, и вековой подвал в самом центре Омска до сих пор остается бесхозным.