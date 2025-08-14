Хацей был мастером спорта международного класса. В составе «Авангарда» он стал чемпионом страны в 2004 году, обладателем Кубка европейских чемпионов в 2005 году. Форвард также выступал за омский клуб в 2007–2008 годах.
С мая 2018 по апрель 2020 года Хацей был вице-президентом, генменеджером омского клуба. Занимал должности директора по хоккейным операциям и руководителя по развитию команд МХЛ и ВХЛ. С мая 2022 года руководил Хоккейной Академией.
– Два года назад для «Авангарда» и для всего хоккейного сообщества произошла тяжелая утрата – не стало Евгения Хацея. Последний год своей жизни он занимал должность директора академии, делал очень многое для молодых игроков и их развития, был им наставником и другом. Наш турнир посвящен светлой памяти Евгения Хацея – мастера спорта международного класса, выдающегося спортсмена и наставника. Личным примером он показал: лишь целеустремленность, полная отдача любимому делу и каждодневный труд ведут к большим успехам и личным достижениям. Его огромный вклад в развитие омского спорта мы бережно храним в сердце, искренне благодарны и гордимся таким человеком! – прокомментировал нынешний директор Хоккейной Академии «Авангард» Кирилл Алексеев.