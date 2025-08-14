О местонахождении женщины ничего не известно с 12 августа.

В Омской области пропала 73-летняя Ольга Ермакова. Как сообщает поисковый отряд «Доброспас-Омск», позавчера вечером, 12 августа, она вышла из дома в селе Еремеевка Полтавского района в направлении леса и не вернулась. До настоящего момента ее местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшей: на вид 70–75 лет, рост около 160 см, среднее телосложение, короткие русые волосы.

Была одета: платок на голове, серая кофта, темные брюки, фиолетовые галоши.

Тех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Ольги Ермаковой, просят позвонить по телефонам: 8-999-453-77-10, 8-999-470-10-08 или 102.