·Экономика/Бизнес

Его ликвидировали из-за долгов.
В минувший вторник, 12 августа, В Омске ликвидировали ООО «Сибречфлот» Евгения Элишеса. Это 18-летнее предприятие, которое занимается речными перевозками и судостроительством.
По данным ФНС, в 2016 и 2017 годах компания получила чистые убытки в размере 32,5 млн рублей. Осенью 2018 года началась процедура банкротства. Долги «Сибречфлота» достигли 30,383 млн рублей. В апреле 2023 года от «Сибречфлота» кредиторы требовали уже 86,13 млн рублей. В результате имущество предприятия, в том числе буксирный колесный теплоход, распродали.
На момент завершения процедуры банкротства удалось погасить четверть долгов.
Андрей Андреев
